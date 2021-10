Offensive d’Israël contre des ONG palestiniennes

L’art de provoquer un tollé international : vendredi dernier, le gouvernement israélien a déclaré « organisations terroristes » six des principales ONG palestiniennes de défense des droits de l’homme. Il s’agit de l’Union des comités de femmes palestiniennes, d’Addameer (l’association de soutien aux prisonniers), du Centre Bisan, d’Al-Haq, de Defense for Children International et de l’Union des comités des travailleurs agricoles. En Palestine, en Israël dans certains milieux concernés et dans le monde entier l’émoi est grand.