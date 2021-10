FC Barcelone – Real Madrid: Thibaut Courtois titulaire, Eden Hazard entame son premier Clasico sur le banc (direct à 16h15)

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo partis, la star du clasico, c’est Karim Benzema ! Au terme d’une folle semaine, entre performances brillantes au Real Madrid et procès à Versailles, l’attaquant des Bleus défie Barcelone dimanche (16h15) avec un seul objectif en tête : le Ballon d’Or. Si ce match, que la Ligue espagnole présente comme la rencontre de clubs la plus suivie au monde, a perdu en prestige avec le départ de Messi au Paris SG cet été, Benzema sera là pour prendre la lumière dans ce choc de la 10e journée de Liga entre un Real séduisant (2e, 17 pts) et un Barça convalescent (7e, 15 pts).

Meilleur buteur de Liga en ce début de saison (9 buts), Benzema vient d’égaler Carlos Santillana au quatrième rang des meilleurs réalisateurs de l’histoire du Real Madrid (290 buts), et n’est plus qu’à 18 unités du podium et du légendaire Alfredo Di Stéfano (308 buts), qu’il espère dépasser avant la fin de la saison en cours. Par chance pour lui, Benzema sera la principale tête d’affiche de ce premier clasico de la saison sur la pelouse du Camp Nou dimanche. Mais le constat est sans appel : alors que cette rencontre de gala pouvait réunir une dizaine de Ballons d’Or sur le même carré vert il y a quelques années, dimanche, il n’y en aura qu’un (Luka Modric, 2018).