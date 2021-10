Le Roi en visite de travail au Danemark: qu’apportent ces missions?

Les voyages à l’étranger reprennent ? Pour le Roi aussi ! Ce lundi après-midi, il se rend à Copenhague pour une visite de travail de deux jours consacrée aux « politiques en matière d’emploi et de formation ». Pourquoi au Danemark ? Parce que le pays « a mis en œuvre de nombreuses réformes dans le but d’augmenter le taux d’emploi, combinant marché du travail flexible, politiques proactives d’accès à l’emploi et forte protection sociale ». Avec des résultats jugés « encourageants, notamment pour les plus âgés et les femmes ».

Accompagné des ministres de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (fédéral), Hilde Crevits (Flandre), Christie Morreale (Wallonie) et Bernard Clerfayt (Bruxelles), le Roi entend donc approcher au plus près le fameux « modèle danois ». Source potentielle d’inspiration pour notre pays qui veut atteindre un taux d’emploi de 80 % en 2030…