La reconnaissance faciale s’étend de plus en plus en Europe

Analyser à partir d’une image les caractéristiques physiques d’un visage, les transformer en données, et utiliser celles-ci ou pour identifier une personne. C’est (en version très simplifiée) le principe de la reconnaissance faciale, qui est sans nul doute la technologie biométrique qui suscite le plus d’intérêt à l’heure actuelle. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes l’utilisent de leur plein gré, à des fins d’authentification (pour déverrouiller leur téléphone, par exemple), tandis que de l’autre côté du spectre, la manière dont la Chine s’en sert pour mener une surveillance de masse sur sa population est désormais largement documentée.