Bashir Abdi après son record d’Europe: «Je pense que ce chrono va tenir encore un moment»

EPA

Par Belga Publié le 24/10/2021 à 16:03 Temps de lecture: 2 min

Le médaillé de bronze olympique des JO de Tokyo, qui abaissé de 40 secondes, soit près d’une seconde au kilomètre de mieux, le précédent record (2h04 : 16), a ensuite réagi avec joie et fierté. « Je pense que ce chrono va tenir un certain temps », a-t-il déclaré. « Je suis un homme heureux », a déclaré Abdi après coup. « Ma saison est plus que réussie et je peux enfin partir pour des vacances bien méritées ». Le fait que le Gantois ait rêvé à haute voix du record européen était atypique. « C’était mon sixième marathon. Avant, je n’osais jamais exprimer une ambition, mais maintenant je la communique consciemment parce que je sais simplement que je l’ai en moi. L’objectif a été atteint et cela ne fait que me motiver à continuer à grandir. Je pense honnêtement que ce chrono va tenir encore un moment. »

À Rotterdam, les choses ont été difficiles dès le départ. « Ma demande à l’organisation était de passer à mi-parcours en 1h02 : 20, mais nous sommes passés encore vingt secondes plus vite. Houlà, j’ai pensé, » a avoué Abdi. « Après 25 km, je me suis retrouvé à l’arrière du groupe pour boire un verre. Trois gars du même management s’étaient entendus pour accélérer juste à ce moment-là et je n’étais pas parmi eux. J’ai essayé de revenir très progressivement, sans me presser. J’ai trouvé particulièrement étrange qu’il ait soudainement explosé comme ça. Je ne pensais pas que c’était sage de la part de ces hommes. C’était fou, mais il n’y avait pas besoin de paniquer ».