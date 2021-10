Les gens du voyage n’ont nulle part où passer l’hiver en Belgique

Pour préserver les enfants, la communauté aime rester sur le même terrain équipé de l’eau et de l’électricité entre décembre et mars. A Bruxelles et en Wallonie, il n’en existe pas.

Avec ses 67 hectares de nature préservée, ses 17 km de sentiers dédiés à la balade ainsi que son étang de pêche et sa plaine de jeu, le domaine provincial du Bois des rêves, ouvert toute l’année, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, attire depuis 1971 tous les candidats à la détente, à l’amusement et au ressourcement. Depuis le début du mois d’octobre, son parking 2 fait aussi le bonheur d’une autre population, plus inhabituelle : des gens du voyage. Une quarantaine de caravanes blanches s’y est installée. A quelques centaines de mètres des premières maisons du quartier, les familles ont trouvé leurs marques. Pas pour longtemps puisque la convention signée avec la province du Brabant wallon, propriétaire des lieux, stipule que la communauté doit libérer les lieux pour le 31 octobre. Pour aller où ? C’est ce qui tracasse au plus haut point Etienne Charpentier, chef de la communauté et président du comité national des gens du voyage.