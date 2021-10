L’enjeu majeur: le suivi

Bruxelles en est déjà à sa troisième commission délibérative de la législature. Après la 5G et le sans-abrisme, le rôle des citoyens dans une crise a mobilisé l’assemblée de la Cocof. Non sans succès, ont estimé les représentants du PS, d’Ecolo, du MR et de Défi, ce dimanche : « Des travaux d’une grande maturité », a insisté Jamal Ikazban (PS). Même satisfaction, exprimée avec une étonnante unanimité (c’est le spécialiste de la participation citoyenne, mobilisé pour l’occasion, qui le dit) sur les bancs citoyens. Ariane, 21 ans, n’avait jamais entendu parler de ces commissions délibératives avant d’être tirée au sort. « Je suis venue parce que je voulais voir comment fonctionne un Parlement, j’étais curieuse. » L’étudiante en droit public international en ressort « avec un peu d’espoir » que ces soirées, samedis et dimanches n’aient pas été vains. « C’étaient des étapes différentes, qui se complétaient bien. Les recommandations n’auraient pas été possibles sans tout ce processus. »