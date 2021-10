Bruxelles: les citoyens veulent jouer un rôle plus actif durant les crises

Trente-six citoyens et dix députés ont planché sur la manière d’impliquer la population à la prévention et la gestion d’une crise. La commission délibérative de la Cocof a émis ce dimanche 22 recommandations.

On nous a choisis parce que nous sommes tous différents, et on a fait un travail extraordinaire. » L’enthousiasme de Carlos, l’un des 36 citoyens membres de la commission délibérative de la Cocof (Commission communautaire française), rime avec celui de Farida Tahar, l’une des dix député(e)s qui ont participé aux travaux. « C’est la première fois que je rédige des amendements avec des citoyens, c’est très intéressant. A ceux qui pensent que politiques et citoyens sont fâchés, que le fossé grandit entre les élus et les citoyens, je leur dis : venez voir ce que nous faisons. » Ce que ces 46 hommes et femmes ont fait, c’est réfléchir à la manière dont les citoyens bruxellois envisagent leur rôle dans une crise comme celle du covid ou des inondations.