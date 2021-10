73% des jeunes musulmans se sentent chez eux à Bruxelles

Innoviris dévoile ce lundi les conclusions d’une enquête menée conjointement par l’ULB et la VUB auprès de 1.873 jeunes âgés de 15 à 17 ans et scolarisés à Bruxelles, complétée par un questionnaire visant 136 jeunes jusque 25 ans, ainsi qu’un volet qualitatif après de 124 jeunes. L’échantillon se compose d’une majorité de jeunes d’origine marocaine (environ 65 %), suivis par des jeunes d’origine turque (environ 17 %), et d’autres nationalités. Les répondants sont autant des garçons que des filles, et vivent majoritairement à Molenbeek, Anderlercht, Evere et Bruxelles-Ville. 86 % de l’échantillon appartiennent à la deuxième et troisième génération de migrants en Belgique.