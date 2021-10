92% des membres de Linkedin victimes d’une fuite de données: les conseils de la Computer Crime Unit

Comment savoir si on est concerné ? « Il vous suffit de chercher ‘fuite Linkedin’ dans votre moteur de recherche » explique Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit de la police fédérale, sur RTL-TVi. « Là, vous aurez des sites qui vous seront proposés et qui vous permettront de savoir si votre profil est concerné. »

Si vous êtes concernés, voici les informations qui sont disponibles : vos nom et prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre historique de localisation, vos informations en rapport avec votre activité professionnelle, etc. Les mots de passe ne sont pas concernés par cette fuite de données. L’expert conseille cependant de la changer, par précaution. En disposant de votre identifiant de connexion, un pirate pourrait trouver celui que vous utilisez grâce à un logiciel. Autre recommandation : activer la validation en deux étapes (via un numéro de GSM).

« Si vous êtes concerné et au vu de la masse de données disponibles, je pense qu’il faut envisager de fermer le profil existant et d’en recréer un nouveau avec un mot de passe totalement différent », estime le commissaire. « Il faudra faire particulièrement attention aux messages qui risquent de vous arriver parce que les pirates et les arnaqueurs disposent d’informations vous concernant et pourraient vous envoyer des messages qui vont retenir votre attention et qui permettront, par exemple, l’installation de logiciels malveillants. »