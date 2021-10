RD Congo: les Églises catholique et protestante vent debout contre le passage en force

Calme, déterminé, le président Tshisekedi, dans une brève allocution télévisée, a tenté de mettre fin à la tempête politique qui secoue son pays : il a entériné le choix de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale indépendante (Ceni), confirmant ainsi le choix déjà formulé par six confessions religieuses sur huit. Le problème, c’est que la constitution exige que la désignation d’un homme aussi important que le futur arbitre des élections prévues pour 2023 doit être faite à l’unanimité. Voici un an, arguant qu’un autre candidat, Ronsard Malonda, n’avait été soutenu que par le parti de Joseph Kabila et ses alliés, le chef de l’Etat avait rejeté cette candidature. Deux poids deux mesures donc… Cette année, l’épreuve de force a été plus grave encore : les Églises catholique et protestante, qui rassemblent 80 % des croyants et disposent d’un important maillage social à travers les centres de santé et l’enseignement, se sont opposées frontalement à Denis Kadima.