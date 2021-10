Marie-Frédérique: «A chaque reconstruction, je craignais la facture»

Le soleil dans la voix. À 50 ans, Marie-Frédérique, décoratrice qui a pignon sur rue à Jambes, partage sa joie de vivre à travers son bagout de commerçante. Difficile en l’écoutant d’imaginer les années de douleurs et de difficultés par lesquelles elle est passée il y a 5 ans lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein. « Cela a été un séisme dans ma vie, dit-elle. Et cela même si quelque part je m’y attendais puisque ma grand-mère en a été victime. Quand les premiers symptômes sont apparus, je me suis mise la tête dans le sable jusqu’à ce que mon médecin me ramène à la réalité. »