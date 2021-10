SC Charleroi: plus rien n’arrête Shamar Nicholson et Ali Gholizadeh

Ali Gholizadeh et Shamar Nicholson n’en finissent plus de faire trembler les filets adverses. Pour la troisième rencontre de rang, les deux Zèbres ont en effet inscrit un but chacun lors du déplacement du Sporting de Charleroi à Seraing, vendredi soir. Cela leur permet de porter leur total à, respectivement, quatre et sept pions marqués depuis l’entame du championnat, alors qu’ils facturent également deux passes décisives chacun. Des prestations qu’ils doivent aussi à l’ensemble d’un collectif carolo de mieux en mieux rodé, parmi lequel on retrouve un certain Ryota Morioka, encore une fois brillant et qui s’est même offert le troisième but des Zèbres sur un solo, facilité par la passivité sérésienne. « Si les chiffres de Ryota sont bons, on sera bon. Et on est convaincu qu’il peut être à 10 + 10 cette saison (NDLR, dix buts et dix assists), mais pour qu’il arrive à ça, il faut l’amener dans cette position-là.