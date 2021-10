Colombie: arrestation du puissant chef du clan du Golfe

C’est, selon le président colombien Ivan Duque, « le narcotrafiquant le plus craint du monde ». Dairo Antonio Úsuga, 50 ans, alias Otoniel, a été arrêté, seul, samedi 23 octobre au nord du pays, dans une opération mobilisant plus de cinq cents policiers et militaires ainsi que des agents de renseignement britanniques et américains. Il est le chef, depuis 2012, du puissant Clan del Golfo, une organisation issue d’anciens groupes paramilitaires, et réputée être le plus grand exportateur de cocaïne de Colombie.