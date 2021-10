Benito Raman après Anderlecht-Beerschot (4-2): «Une série peut rapidement vous ramener vers le haut… ou le bas»

« Gagner aujourd’hui était quasi une obligation comme elle le sera à La Louvière (NDLR : en Coupe) ou face à OHL », glissait-il. « Dans ce championnat, on sait que si on réalise une série, elle peut nous mener rapidement vers le haut… ou vers le bas. »

De retour dans le Top 5, les Anderlechtois n’ont que 3 unités de retard sur Bruges, que tout le monde présente comme inabordable. « Ça, c’est votre vision, pas la nôtre », s’emporte Raman. « On a partagé l’enjeu contre eux, mais on méritait sans doute de gagner. On se focalise sur nos matches, sur notre travail. Ici, on a globalement maîtrisé notre sujet même si on a un peu perdu le fil quand nos réservistes sont montés au jeu. Ils voulaient se mettre en évidence, ce qui est logique. Du coup, on a peut-être manqué de lucidité pour éviter ces deux buts encaissés. Heureusement qu’on n’en a pas pris un 3e sinon, ça aurait pu être la panique. »