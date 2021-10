Les Anderlechtois s’approchent du podium

Deux jours après avoir dévoilé son plan pour sauver le club financièrement, la direction anderlechtoise aura à nouveau trouvé son bonheur dans les chiffres, dimanche après-midi, face au Beerschot. Une cinquième victoire, quatre buts et un total de vingt unités ramenant les Mauves à la quatrième place ex aequo (nombre de points s’entend) avec notamment Eupen, Malines et Charleroi. Et à une longueur seulement de la troisième place, le grand rival brugeois ne comptant jamais que trois unités de plus que lui. Le bilan purement comptable de cette douzième journée de championnat est excellent pour Anderlecht, qui aura encore l’occasion de renforcer sa confiance mercredi en Coupe à La Louvière, avant d’accueillir OHL dans une semaine pour un nouveau match de championnat largement à sa portée. Contraints de l’emporter pour éviter la crise après quatre partages d’affilée alors que leur dernière victoire datait du 19 septembre au Standard (0-1), les Bruxellois ont réalisé l’une des meilleures affaires du week-end.