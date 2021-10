Zizou Bergs mieux payé que Lionel Messi!

Éliminé d’emblée, mais avec les honneurs contre Lloyd Harris, mardi au tournoi d’Anvers, Zizou Berg se souviendra de la semaine écoulée. En effet, ce jeudi midi, il était contacté par les organisateurs du « Tie Break Tens » à Dubaï pour participer, vendredi soir, et en dépannage, à cette exhibition où tout se joue via des super tie-breaks (jusqu’à 10). Et ceci, sous la recommandation des participants, Gaël Monfils et Dustin Brown, qui ont signalé aux organisateurs le profil « spectaculaire » du jeune espoir du tennis belge (22 ans et 186e mondial). Le Limbourgeois a rejoint Dubaï, via Dusseldorf, en catastrophe. Arrivé le matin même de la compétition, il a pu se reposer quatre heures avant d’aller s’échauffer dans la salle de l’événement avec… le cordeur du tournoi ! Rien à perdre et tout à gagner, c’est dans cet état d’esprit que le Limbourgeois qui aime le show s’est présenté à cette épreuve qu’il a fini par remporter en battant, successivement et de fort jolie manière, Dustin Brown, Gaël Monfils (sans rancune…) et Taylor Fritz !