Carte blanche: quand commencerons-nous à vivre plus sereinement avec ce coronavirus?

Depuis le début de la semaine, il y a une nette augmentation des contaminations au covid et secondairement une fluctuation des indicateurs hospitaliers. Et on entend dans la presse nos politiques qui annoncent le début de la quatrième vague, des experts (dont moi) qui relativisent la situation en confirmant un rebond épidémique mais qui doit être vite maîtrisé par nos outils de prévention, et une crainte grandissante dans la population sur une situation qui semble peu « sous contrôle ». Ces informations « alarmantes » réactivent et accentuent au sein d’une grande partie de la population angoisses, phobies, manque de perspectives… qui mènent à un ensemble de conséquences psychologiques et sociales délétères qu’on nommera petit à petit les syndromes pandémiques.