Koeman violemment chahuté en quittant le Camp Nou après la défaite du Barça face au Real Madrid (vidéo)

Le FC Barcelone s’est incliné 1-2 à domicile dans le Clasico qui l’opposait au Real Madrid ce dimanche. Une défaite qui englue encore plus le club catalan dans le ventre mou du classement. Celle de trop ? C’est probablement le cas pour certains supporters. Plusieurs dizaines d’entre eux ont décidé de bien le signifier à Ronald Koeman, comme en témoigne une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.

Alors que le coach quittait le Camp Nou, des supporters du Barça ont entouré sa voiture et ont commencé à taper dessus. Vu la foule sur son passage, Koeman a dû ralentir, faisant face aux nombreux cris, hués et sifflets, avant de profiter d’une éclaircie pour accélérer et filer.