Solskjaer humilié à Manchester United

Le « board » de Manchester United s’est toujours érigé telle une digue entre son entraîneur, Ole Gunnar Solksjaer, et l’extérieur. L’humiliation subie ce dimanche, point le plus bas d’une gestion en montagnes russes, va inévitablement fissurer cette protection. « OGS » va être soumis à un feu de questions. Plus seulement depuis la salle de presse, à cette mise en joue, le peu populaire Norvégien est rompu, mais, de manière inédite, depuis les bureaux du pouvoir d’Old Trafford. À Man U, il y a du talent, mais toujours pas d’équipe. Et la comparaison avec Liverpool, qui possède l’un et l’autre, a été brutale, accentuée par un Salah dans la forme de sa vie : 10 matches consécutifs que le Pharaon a couronnés d’au moins un but. Dimanche soirée, il en a carrément inscrit 3, son quatrième triplé depuis qu’il a rejoint les rives de la Mersey…