Eupen rentre un peu dans le rang

Eupen aurait pu reprendre provisoirement le leadership de la D1A, mais finalement c’est l’Union qui le conforte. Incontestablement l’arrêt du match a influencé la fin de la partie et ce, même si les Pandas étaient de nouveau repassés derrière suite au 2-3 de Nielsen, après l’égalisation d’Emmanuel Agbadou. Le solide défenseur ivoirien nouait de véritables regrets après le coup de sifflet final. « Franchement, un partage aurait été plus logique. Si nous nous étions créé peu d’occasions avant le repos, nous avions toutefois pris l’ascendant après celui-ci. Nous avons tout donné et avons été récompensés en revenant au score (NDLR : à 2-2) ».