De Waele: «La société d’après-confinement est violente, pourquoi le foot y échapperait?»

Grand amateur de foot et spectateur régulier dans les stades, le politologue et sociologue du sport Jean-Michel De Waele (ULB) ne cache jamais son éternelle surprise. « J’étais récemment à Standard-Anderlecht et comme sociologue, je m’intéresse plus aux attitudes qu’aux tactiques », sourit-il. « Je suis très étonné de ces supporters qui passent leur temps à s’insulter sans regarder le match. »