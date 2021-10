Fléchir sur l’éducation des supporters de demain, c’est renoncer à tout

Tel un relent nauséeux, la triste évidence se rappelle à nous ces jours-ci : un stade n’est pas un lieu commun même s’il en est un de rappeler qu’en un craquement de fumigène, tout peut basculer. Dans une violence trop souvent réduite au simple fait divers, dans une débilité trop souvent non nommée. On dézingue des dirigeants, on cloue des directeurs sportifs, on limoge des entraîneurs, on conspue des équipes entières mais le supporter, pas touche !

Dans ce contexte, le sacro-saint supporter (dont celui qui sommeille en chacun d’entre nous) n’est pris en flagrant délit d’usurpation identitaire que lorsqu’il commet une infraction au singulier. Ou qu’il se mécomporte en petits groupes. On parle alors, dans le jargon sportif, de quelques énergumènes, de fauteurs de troubles isolés. Gare à la généralisation. Et surtout, gare au politiquement incorrect en ses temps où plus rien ne peut se dire.