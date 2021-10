Pas de vainqueur dans le «derby d’Italie»: l’Inter et la Juventus se quittent dos à dos (vidéos)

L’Inter et la Juventus se sont quittés sur un partage 1-1, dimanche, en clôture de la 9e journée du championnat d’Italie.

L’Inter conserve sa troisième place avec 18 points, sept de moins que le nouveau duo de tête, formé par Naples, qui a partagé 0-0 à l’AS Rome et perdu ses premiers points de la saison plus tôt dans la journée, et l’AC Milan, victorieux 2-4 à Bologne samedi. La Juventus est sixième avec 15 points.