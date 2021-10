La leçon, toujours la même, face au corona: humilité, humilité..

La grande leçon à tirer du long combat mené contre la pandémie ? Il faut cultiver l’humilité. Depuis l’arrivée du virus jusqu’à aujourd’hui, c’est la même et unique consigne qui peut éviter au monde politique de se tromper ou d’aller trop vite : être humble devant les évolutions et l’état des connaissances. Tous ceux et celles qui se sont précipités pour crier victoire sur le virus, pour exiger la réouverture précoce de commerces ou services ou la suppression de telle ou telle mesure, se sont cassé les dents sur une réalité : finalement, c’est toujours le virus qui décide.

Les « niet » de principe à certaines mesures proclamés urbi et orbi à la rentrée en se drapant dans une idéologie, ou les « on lâche tout » clamés en exhibant de bons chiffres de vaccination ne mènent à rien quand ils ne reposent pas sur des réalités mais sur des combats de coqs – un parti vs l’autre, une Région vs l’autre.