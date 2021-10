Le secteur de la santé compte davantage de travailleurs de plus de 45 ans (Acerta)

Près d'un tiers (32%) des travailleurs qui commencent un nouvel emploi dans le secteur des soins de santé sont en effet âgés de 45 ans ou plus. Il y a cinq ans, ils représentaient à peine 14%. Près d'un travailleur du secteur des soins de santé sur deux (48%) est déjà actuellement âgé de 45 ans ou plus.

"La crise du coronavirus a mis le secteur des soins de santé sur le devant de la scène et des quadragénaires, quinquagénaires et sexagénaires ont saisi cette opportunité pour réorienter leur carrière parce qu'ils veulent offrir davantage en retour à la société. Un emploi dans le secteur des soins de santé peut certes être difficile, mais il garantit aussi une certaine stabilité. Le secteur assure non seulement une sécurité d'emploi, mais aussi un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans bien des cas - contrairement aux idées préconçues. Enfin, le secteur des soins de santé présente également des barèmes attractifs", analyse Angelo Montesi, expert du secteur des soins de santé chez Acerta.