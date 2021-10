Le monde brassicole bruxellois connait une renaissance fulgurante

L’activité brassicole est de plus en plus importante à Bruxelles. Une étude menée par une chercheuse de l’UCLouvain se penche sur les raisons de ce retour.

Quatre principes

Grâce à ces entretiens, quatre principes généraux qui rassemblent le monde brassicole bruxellois ont été rapidement établis : la diversité et la singularité des goûts, la qualité des produits, l’ancrage local (en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières et la distribution des produits), et enfin la poursuite d’une activité productive permettant l’expression et la réalisation de soi.