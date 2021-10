Frank Vandenbroucke: «Ce qui m’inquiète, c’est d’avoir une épidémie de grippe et de covid»

Un comité ministériel restreint se réunit aujourd’hui à la demande du Premier Ministre Alexander De Croo (Open VLD), pour préparer le comité de concertation prévu ce vendredi et se pencher sur les chiffres de la crise sanitaire. Les principaux ministres du gouvernement fédéral autour de la table vont réfléchir à de nouvelles mesures pour ralentir l’épidémie de covid-19. Tous les chiffres sont en hausse, tant au niveau des contaminations que des hospitalisations.

Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé, était l’invité de La Première (RTBF) ce lundi matin. « Il faut s’inquiéter. Il y a une hausse importante des contaminations. Jeudi et vendredi nous étions proches de 7000 cas de contaminations par jour. La hausse est presque exponentielle. » Il ajoute, « Quelle chance que nous ayons les vaccins. Sans eux nous assisterions à une catastrophe sociale économique. De grâce, que chacun se fasse vacciner. »

« Même les vaccinés sont hospitalisés »

Il y a une telle circulation du virus en ce moment que même les personnes vaccinées sont contaminées par le covid-19. Pour Frank Vandenbroucke cela reste « une erreur de ne pas se faire vacciner ». « Le risque de se faire hospitaliser lorsque l’on est vacciné diminue de 90 pourcents. » Pour le ministre de la Santé, le vaccin est très efficace. Et si l’on est vacciné et quand même contaminé, « sans la vaccination, ce serait alors l’hôpital ou les soins intensifs ». Il ajoute qu’il aimerait instaurer une loi qui obligerait la vaccination pour le personnel soignant.

Une troisième dose

« J’aimerais faire appel à tous ceux qui reçoivent une invitation. Les 65 ans et plus doivent se déplacer vers un centre de vaccination pour recevoir une troisième dose. » La troisième dose permet aux plus faibles un rappel d’anticorps perdus depuis les deux premières doses. Le ministre la conseille aussi pour le personnel soignant « vu les risques qu’ils encourent ». Pour le reste de la population, il ne sait pas encore.

Ce qui inquiète le ministre, avec l’hiver qui arrive, c’est de voir une épidémie de grippe en parallèle de celle du covid-19.

De nouvelles mesures ?

Il faut reprendre des mesures pour ralentir la circulation du virus, mais il n’y aura pas de mesure phare. Un retour du port masque en Flandre est très probable, en particulier dans les magasins. Le télétravail sera également de mise et devra être privilégié. En revanche, il n’est pas question de refermer certains secteurs. Il faudra continuer à ventiler, dans les restaurants, les cafés mais aussi les écoles.