Coup d’Etat au Soudan: les forces armées détiennent le Premier ministre

Des soldats ont arrêté lundi matin les dirigeants civils au Soudan, un « coup d’Etat militaire » selon des militants pro-démocratie dans ce pays d’Afrique de l’Est où l’union sacrée post-dictature entre autorités civiles et militaires aura été de courte durée.

Vers une destination inconnue

« La plupart des ministres et les membres civils du Conseil de souveraineté ont été arrêtés », a annoncé le ministère de l’Information, alors que peu d’informations filtrent dans un pays où l’Internet a été coupé et où les télécommunications sont de plus en plus aléatoires.