Flandre: débordé, le personnel d'une institution pour mineurs débraye

Les institutions communautaires pour mineurs hébergent des jeunes qui ont commis un crime ou sont soupçonnés de l'avoir fait, ou des jeunes en situation de vie préoccupante qui ont été placés dans l'institution par le tribunal de la jeunesse.

Selon les syndicats chrétien et socialiste, la situation est instable dans les institutions depuis un certain temps. Les jeunes sont de plus en plus souvent placés pour des durées beaucoup trop longues et sans aucune perspective, ce qui entraîne des violences à l'encontre des encadrants mais aussi une augmentation des cas d'automutilation et de tentatives de suicide de la part des jeunes, regrettent les syndicats.