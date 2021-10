Le superbe but inscrit par le jeune Belge Cyril Ngonge en Eredivisie (vidéo)

Cyril Ngonge n’est peut-être pas le plus connu des jeunes joueurs belges, mais il n’en est pas moins talentueux. Et il vient de le prouver à nouveau ce week-end.

Alors qu’il recevait l’AZ Alkmaar avec son club de Groningen, l’ailier de 21 ans a sans aucun doute inscrit son nom sur la liste des nominés pour le but de la saison en Eredivisie. À la réception d’un centre au niveau du point de penalty, le joueur formé au Standard et au Club de Bruges a tenté un incroyable coup du scorpion. Geste superbement réussi, puisque le cuir a fini sa course au fond des filets.