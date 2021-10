«Anderlecht joue comme le Manchester City des grands soirs»: Vincent Kompany encensé par un de ses adversaires

Le Sporting d’Anderlecht s’est imposé face au Beerschot ce dimanche. Une belle victoire 4-2 pour les Mauves, qui ont véritablement dominé la lanterne rouge du championnat belge.

Après la rencontre, l’entraîneur argentin des Rats, Javier Torrente, a livré son analyse du match. Et il s’est montré plutôt élogieux envers son opposant du jour. « C’était un honneur de coacher face à Vincent Kompany », explique l’ancien adjoint de Marcelo Bielsa. « Je suis même allé le trouver avant le coup d’envoi pour lui dire qu’il fait du bon travail. Ce soir, nous avons perdu face à une grande équipe. Par moments, en termes de contrôle du jeu, Anderlecht me faisait même un peu penser au Manchester City des grands soirs, avec beaucoup de mouvement et un jeu en un temps. »