La sélection belge pour la Billie Jean King Cup dévoilée: Alison Van Uytvanck a décliné sa participation

Elise Mertens (WTA 20), Greet Minnen (WTA 69), Ysaline Bonaventure (WTA 143) et Kirsten Flipkens (WTA 154) défendront les couleurs belges face à la Biélorussie le 1er novembre et l’Australie le 2 novembre dans le groupe B.

La Belgique s’envole mercredi vers la capitale de la République Tchèque. Huit joueuses étaient candidates pour figurer dans la sélection. Alison Van Uytvanck, 61e joueuse du monde, a ainsi décliné sa participation. « Nous avons une équipe forte et très solide, avec beaucoup de possibilités, pour participer de manière ambitieuse aux finales de la Billie Jean King Cup à Prague », a justifé le capitaine de l’équipe belge, Johan Van Herck. « Elise Mertens fait une très bonne saison, en simple et en double. Greet Minnen a beaucoup de qualités tant en simple qu’en double. Kirsten est revenue après une longue blessure mais est et reste une joueuse avec des qualités et une expérience incroyables qui s’intègre parfaitement dans cette équipe. Enfin, il y a Ysaline Bonaventure ; elle a montré qu’en Billie Jean King Cup, elle pouvait rivaliser avec les meilleures joueuses mondiales ».