Les jeunes considèrent que l'enseignement ne les prépare pas assez au marché du travail

Parmi les points sur lesquels jeunes et employeurs se rejoignent, on trouve la flexibilité dans les horaires. Les jeunes sont 75% à vouloir des horaires adaptables et 59% veulent avoir la possibilité de télétravailler. Les employeurs sont sur la même longueur d'onde et sont près de 90% à proposer ces possibilités. Comme dans la précédente enquête de 2019, les deux parties partagent également un pessimisme concernant l'avenir des pensions légales. Seule la moitié des jeunes et des employeurs pense qu'elles pourront encore être financées lorsque les jeunes d'aujourd'hui prendront leur retraite.

Autre point sur lequel jeunes et employeurs s'accordent : la limitation dans le temps des allocations de chômage. Seuls 14% des premiers et 8% des seconds estiment que les allocations de chômage ne devraient pas être limitées dans le temps. Trois jeunes sur cinq considèrent même qu'elles ne devraient pas excéder deux ans.