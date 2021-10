Cristiano Ronaldo craque lors de Manchester United-Liverpool: le Portugais frappe un adversaire au sol (vidéo)

Peu avant la mi-temps de ce choc au sommet qui s’est terminé en correction, le marquoir affichait déjà 0-3 et les hommes de Solskjaer semblaient complètement impuissants face à la force offensive des Reds. Cristiano Ronaldo a donc décidé de passer ses nerfs sur le pauvre Curtis Jones lors d’un duel qui semblait à première vue banal.

Après une intervention pour le moins rugueuse qui a envoyé le jeune Anglais au tapis, l’ancien du Real Madrid a asséné un violent coup de pied dans le cuir, situé juste devant le corps de Jones (et devant une partie quelque peu sensible)... Plus de peur que de mal cependant pour le médian, qui s’est immédiatement relevé pour demander des explications au Portugais, vite rejoint par ses coéquipiers.