Après le renvoi de Mark van Bommel, le nouvel entraîneur de Casteels et Lukebakio à Wolfsbourg a été désigné

Au cours de sa carrière d’entraîneur principal, Frontzeck a notamment dirigé le Borussia Mönchengladbach, l’Arminia Bielefeld, l’Alemannia Aix-la-Chapelle, Hanovre et St. Pauli. Avant de devenir l’adjoint de van Bommel à Wolfsburg, son dernier poste d’entraîneur était à Kaiserslautern entre février et décembre 2018.

Selon les médias, l’ancien entraîneur du Werder Brême, Florian Kohfeldt, et le directeur technique de Dortmund, Edin Terzic, pourraient lui succéder. Domenico Tedesco, qui a récemment entraîné le Spartak Moscou et auparavant Schalke 04, est également considéré comme un possible nouvel entraîneur.