Table de terroir, un label pour les restaurants qui cuisinent local, durable et de saison

En adhérant à ce réseau wallon, les restaurateurs et restauratrices s'engagent à mettre à l'honneur l'agriculture locale, durable et de saison. Une charte reprend les critères qu'il leur faut respecter comme de rémunérer justement et équitablement les producteurs et artisans ou de proposer en permanence à leur carte des viandes, poissons, fruits et légumes, œufs, produits laitiers... locaux. La carte des boissons doit aussi reprendre au minimum six références locales, dont au moins une par catégorie (softs, cidres, vins, bières artisanales et spiritueux).

Pour adhérer au réseau, un formulaire doit être rempli sur le site de l'Apaq-W. Les établissements ne devront pas s'acquitter d'une rétribution "vu la période de crise que le secteur horeca traverse" en cette période de pandémie, souligne l'agence wallonne.