Le débat sur la sortie du nucléaire s’enflamme à nouveau

Une position saluée par Groen et Ecolo

Après la publication du rapport, la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen) et celle du Climat, l’Ecolo Zakia Khattabi, ont toutes deux réagi positivement.

« La crise du covid nous a appris à prendre au sérieux le point de vue des experts et à mener une politique basée sur les preuves. L’avis du CSS a d’autant plus de valeur qu’il est rédigé par un groupe diversifié d’experts du nucléaire, d’ingénieurs, de toxicologues et de philosophes », a souligné la ministre de l’Energie. « La politique énergétique fédérale est basée sur des faits et des chiffres. Cet avis nous permettra de l’objectiver davantage », a-t-elle ajouté.

Quant à la ministre du Climat, Zakia Khattabi, l’avis du Conseil supérieur de la santé (CSS) sur l’enjeu du nucléaire est « extrêmement précieux et éclairant dans le débat sur la transition énergétique de notre pays », selon elle. « La Belgique est particulièrement vulnérable en raison des caractéristiques des sites concernés : proximité des grandes villes et des artères internationales, réseau routier encombré et forte densité de population », a ajouté la ministre.

« Le débat sur l’énergie nucléaire a été erronément réduit à l’enjeu climatique en faisant de facto l’impasse sur les très nombreux effets pervers et dangereux d’une telle technologie. L’énergie nucléaire présente de sérieux inconvénients soulignés par les universitaires du Conseil de la santé qui concluent qu’elle n’est pas conforme aux principes du développement durable, seuls à même de garantir un avenir aux générations d’aujourd’hui et de demain », a-t-elle poursuivi.

Du côté des libéraux, le son de cloche est différent

« L’avis du CSS repose sur des erreurs d’analyse, comme en ce qui concerne la part de l’électricité dans notre production énergétique, en ignorant son accroissement dans les prochaines années, entre autres, par l’électrification de notre parc automobile », a ainsi réagi le président du MR.

« Ce rapport n’objective rien du tout. Et ce serait une faute politique de le croire et de décider sur cette base. Le niveau d’émissions de CO2 doit rester notre première préoccupation. La COP26 doit réellement servir à quelque chose », a-t-il ajouté.

« L’avis du CSS sur le nucléaire ne compare pas cette énergie au gaz. Personne n’a indiqué que le nucléaire était sans contrainte mais on peut indiquer qu’aujourd’hui, face au défi climatique, c’est certainement une solution utile du mix pour réduire les émissions de CO2 », a encore souligné Georges-Louis Bouchez.

Toujours dans les rangs du MR, l’ancienne ministre de l’Energie, Marie Christine Marghem, n’a pas non plus mâché ses mots. « Ce rapport tombe à point nommé pour les anti-nucléaires primitifs jouant sur les peurs. Sa qualité scientifique est d’autant plus branlante que trois experts l’on désapprouvé et qu’on n’a même pas la force morale de citer leurs noms », a-t-elle écrit sur le réseau social en retweetant le spécialiste de l’ULiège, Damien Ernst.