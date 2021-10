Ces guerres qui tournent en boucle dans l’Est du Congo

Les années passent, mais le cycle de la guerre semble ne jamais devoir s’arrêter. Avec des causes multiples qui s’imbriquent, repoussant toujours plus loin la sortie de crise.

Malgré l’état de siège décrété depuis mai dernier dans le Nord-Kivu et en Ituri, malgré les nombreux accords de coopération économique et politique passés avec le voisin rwandais, le cycle de la guerre ne s’est pas interrompu dans l’Est du Congo. Depuis un quart de siècle, il continue à broyer les populations civiles. En tournée en Europe, le docteur Mukwege ne peut que constater l’impuissance des politiques et dénoncer l’impéritie de la communauté internationale. Cette persistance des conflits s’explique entre autres par l’imbrication de ces derniers avec la politique et avec les intérêts des pays voisins.