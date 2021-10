Hertz commande 100.000 voitures électriques à Tesla

D'une valeur de 4,2 milliards de dollars, il s'agit de la plus importante commande jamais passée pour des véhicules électriques. Les voitures (Model 3) seront livrées au cours des 14 prochains mois et les premiers exemplaires pourront être loués dès début novembre aux États-Unis et en Europe. Les clients de Hertz auront accès au réseau de bornes de recharge rapides de Tesla alors que la société de location est de son côté en train de mettre en place ses propres infrastructures de recharge.

Hertz possède une flotte mondiale d'un demi-million de voitures et camions.