Prix de l'énergie - Nouvelle enquête sur le fournisseur d'énergie Mega

"Le 7 octobre, la secrétaire d'État à la protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open VLD) et moi-même avons demandé une enquête de l'Inspection économique sur les pratiques de Mega. L'enquête est en cours", a déclaré la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen).

C'est la deuxième fois en un an que l'Inspection économique ouvre une enquête sur Mega. Au début de cette année, le fournisseur d'énergie s'est vu infliger une amende de plus de 100.000 euros pour pratiques commerciales trompeuses. Certains clients qui avaient signé un contrat bon marché avaient vu ledit contrat être transféré tacitement, l'année suivante, vers un autre beaucoup plus onéreux.