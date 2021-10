Belgian Cats: une sélection de 15 joueuses en vue des qualifications pour l’Euro 2023, avec des surprises

Quinze joueuses ont été appelées par Valéry Demory. Kim Mestdagh a annoncé son souhait de faire un break avec l’équipe nationale alors que Marjorie Carpréaux et Ann Wauters ont mis un terme à leur carrière internationale. Heleen Nauwelaers, qui évolue désormais en division 2 espagnole à Grenade, ne figure plus non plus dans la sélection.

Kim Mestdagh, 31 ans, qui évolue à Schio en Italie, a fait part « avant la décision de changer de coach », avait précisé Koen Umans lors du dernier point presse des Belgian Cats, de prendre une année sabbatique. Ce qu’a confirmé l’ailière flandrienne à l’issue d’une année chargée avec l’Euro en juin et les JO ensuite.