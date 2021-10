Ahmet Altan, lauréat du Femina étranger

Lauréat du Femina étranger, Ahmet Altan sait de quoi il parle quand il fait dire à Sila, un des personnages de Madame Hayat : « Fazil, on ne peut plus vivre dans ce pays. C’est de pire en pire chaque jour. » Avec Fazil, elle envisage de quitter la Turquie. Ce que n’a pas fait le romancier, qui est aussi journaliste, avant d’être arrêté en 2016, accusé d’avoir participé à une tentative de putsch et emprisonné. Son histoire personnelle ressemble à celle de nombreux intellectuels dans le monde qui subissent une répression non pas aveugle, comme on le dit parfois, mais au contraire ciblée vers celles et ceux qui pensent, qui écrivent pour faire réfléchir. Et, ainsi, ont vocation à résister à la pensée unique qui caractérise toute dictature.