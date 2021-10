Le port de Zeebrugge s'attend à souffrir de la pénurie de chauffeurs au Royaume-Uni

"Si nous regardons les chiffres de croissance mois par mois, on remarque un léger ralentissement. Les défis actuels dans la chaîne logistique en Europe, comme la pénurie de chauffeurs britanniques et les problèmes de congestion ne seront pas résolus à court terme et nous nous attendons à ce qu'ils aient un effet négatif sur notre port", a commenté le patron du port de Zeebrugge, Tom Hautekiet.

De janvier à septembre, le port sur la mer du Nord a traité un total de 36,4 millions de tonnes de marchandises, soit 3,6% de plus que lors de la même période de 2020. Le trafic de conteneurs bondit de près de 20%, à 15,6 millions de tonnes.