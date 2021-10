Euro de football féminin 2022: quelles adversaires pour les Red Flames?

Les seize pays ont été répartis dans quatre chapeaux. Ils ont été composés sur base du classement du coefficient des équipes nationales. Il est établi sur base des résultats de l’Euro 2017, du Mondial 2019 et des qualifications de l’Euro 2022. Le premier réunit l’Angleterre (FIFA 8), pays organisateur, les Pays-Bas (FIFA 4) tenants du titre, l’Allemagne (FIFA 3) et la France (FIFA 5). L’Angleterre sera versée dans le groupe A.

Le 2e chapeau rassemble la Suède (FIFA 2), l’Espagne (FIFA 10), la Norvège (FIFA 12) et l’Italie (FIFA 14). Le 3e chapeau est composé du Danemark (FIFA 15), de la Belgique (FIFA 19), de la Suisse (FIFA 20) et de l’Autriche (FIFA 21). Dans le pot 4, on trouve l’Islande (FIFA 16), la Russie (FIFA 24), la Finlande (FIFA 25) et l’Irlande du Nord (FIFA 48).