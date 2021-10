La Californie est aux prises avec une sécheresse historique

Les chiffres officiels sont venus confirmer, la semaine dernière, ce que beaucoup en Californie pressentaient : l’Etat est en proie à une sécheresse historique. Le Golden State vient d’enregistrer l’année la plus sèche en près d’un siècle. En cause, des précipitations au plus bas depuis 1924, qui ne suffisent plus à reconstituer les réservoirs d’eau, et des températures au plus haut – l’été a été le plus chaud jamais enregistré – qui aggravent l’évaporation des sols. Désormais, selon le centre américain de surveillance des sécheresses, près de 90 % de la Californie souffrent d’une sécheresse extrême ou exceptionnelle. Et les experts craignent que les douze prochains mois ne soient encore pires, alors que le phénomène climatique de La Niña, annonciateur d’un hiver sec, a commencé à faire sentir ses effets.