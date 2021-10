Coronavirus: Moderna annonce des résultats positifs pour son vaccin chez les 6-11 ans

Les essais cliniques menés sur plus de 4.700 participants «démontrent une réponse immunitaire forte chez ce groupe d’enfants un mois après la seconde dose», a déclaré Moderna.

Les essais cliniques menés sur plus de 4.700 participants «démontrent une réponse immunitaire forte chez ce groupe d’enfants un mois après la seconde dose», avec des niveaux d’anticorps «robustes» détectés, a déclaré Moderna dans un communiqué.

Le vaccin présente en outre un «profil de sécurité favorable» et était «généralement bien toléré», a ajouté l’entreprise. Les effets secondaires les plus courants étaient de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre et une douleur au niveau de l’endroit de l’injection.

«Nous avons hâte de soumetttre les données aux agences de régulation mondiales», a déclaré le patron de Moderna, Stéphane Bancel, cité dans le communiqué.

La dose pour les enfants a été adaptée à 50 microgrammes, contre 100 microgrammes pour les injections pour les tranches d’âge plus âgées. Ce dosage de 50 microgrammes est également celui choisi pour la dose de rappel chez les adultes, qui vient d’être autorisée aux Etats-Unis.

Ces résultats signifient que deux vaccins pourraient être disponibles pour les jeunes enfants dans un futur proche.

L’Agence américaine des médicaments (FDA) doit en effet se réunir dès mardi pour étudier la demande d’autorisation du vaccin de Pfizer chez les enfants de 5 à 11 ans.