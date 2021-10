The Bridge, un théâtre en anglais pour faire lien à Bruxelles

A Bruxelles, l’anglais fait figure de lingua franca, de langue-tampon entre les communautés car partagée par tant de citoyens. Utiliser le théâtre en anglais pour connecter les publics entre eux, c’est l’idée de The Bridge, destiné non pas aux « expats » mais à tous ceux qui vivent cette ville-Babel.

Ce soir-là, pour la première de Vincent River , on a vécu quelques secondes de bug. Conditionnée par Netflix et habituée, par paresse, à actionner les sous-titres avant de regarder une série anglophone, on a quasi eu ce réflexe pavlovien à la recherche de la télécommande. Mais voilà, ce soir-là, les formidables acteurs s’ébrouant devant nous n’étaient pas enfermés dans le petit écran mais bien vivants, en chair et en os, frôlant presque le bout de nos chaussures avec leur duo intense.