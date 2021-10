Climat - L'objectif de 100 milliards de dollars pour les pays pauvres atteignable en 2023 (2) L'objectif de 100 milliards de dollars annuels pour les pays pauvres pourrait être atteint en 2023, avec trois ans de retard, selon un plan publié lundi par la présidence britannique de la COP26, à six jours de l'ouverture de la conférence climat de l'ONU à Glasgow.

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

Les dernières analyses des engagements financiers "permettent de penser que (l'objectif) serait atteint en 2023" et dépassé les années suivantes, selon ce rapport qui se base sur les travaux menés par les ministres allemand et canadien de l'Environnement et sur les analyses de l'OCDE. Les pays riches s'étaient engagés en 2009 à Copenhague (COP15) à mobiliser dès 2020 un financement climatique de 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement. Un engagement confirmé en 2015 dans l'accord de Paris sur le climat, qui prévoit en outre un nouvel objectif à la hausse, à partir d'un plancher de 100 milliards de dollars, dès 2025.

Si l'objectif de 100 milliards de dollars pour 2020 n'a pas été atteint, il pourrait donc l'être à partir de 2023, selon le "Climate Finance Delivery Plan" présenté lundi. En 2019, l'aide n'atteignait que 79,6 milliards de dollars, selon les derniers chiffres publiés en septembre par l'OCDE. Si les données pour 2020 ne sont pas encore disponibles, "l'objectif a été presque certainement manqué", a concédé le président de la COP26, Alok Sharma, lors d'une déclaration par visioconférence pour présenter le rapport, qui détaille les moyens d'y arriver. "C'est une source de profonde frustration pour les pays en voie de développement (...) et le but de ce plan était de démontrer comment les donateurs, collectivement, peuvent atteindre l'objectif en 2025 et ainsi reconstruire la confiance des pays en voie de développement", a-t-il ajouté. Selon l'OCDE, le financement des pays riches pourrait atteindre entre 106 (scénario 1) et 113 milliards de dollars (scénario 2) en 2023 et croître les années suivantes pour s'inscrire dans une fourchette comprise entre 113 et 117 milliards de dollars en 2025.