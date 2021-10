Les journaux du groupe Sudpresse entrent dans l’ère Sudinfo

Les 12 éditions du groupe adoptent une nouvelle marque et s’offrent une nouvelle maquette ainsi qu’une nouvelle application.

Grand chambardement du côté de La Meuse, La Province, la Nouvelle Gazette, Nord Eclair et La Capitale. Ce mardi 26 octobre marque le début d’une ère nouvelle pour les journaux du groupe Sudpresse. Bien plus qu’un lifting, ceux-ci s’offrent une nouvelle identité, pour toutes les éditions en Wallonie et à Bruxelles.